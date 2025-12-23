El municipio inspecciona comercios para evitar la venta de pirotecnia sonora

En el marco del cumplimiento de la ordenanza N°7246 que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia explosiva y sonora en todo el partido de Junín, desde la Secretaría de Seguridad informaron que continúan los controles en distintos puntos de la ciudad y localidades, articulados con el área de Explosivos de la Policía Bonaerense.

Las autoridades remarcaron la importancia del acompañamiento y la participación ciudadana en el proceso de fiscalización, recordando que las denuncias pueden realizarse al 147 y que se trabaja activamente para resguardar la salud, el bienestar animal, el ambiente y la integridad de toda la comunidad.

Desde el Municipio destacaron que el objetivo principal es garantizar una celebración segura, ordenada y respetuosa, especialmente para personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, excombatientes de Malvinas y niños y niñas con autismo.