El municipio inspecciona comercios para evitar la venta de pirotecnia sonora

Desde el Municipio destacaron que el objetivo principal es garantizar una celebración segura, ordenada y respetuosa, especialmente para personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, excombatientes de Malvinas y niños y niñas con autismo.

Por Redacción

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 10:19

En el marco del cumplimiento de la ordenanza N°7246 que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia explosiva y sonora en todo el partido de Junín, desde la Secretaría de Seguridad informaron que continúan los controles en distintos puntos de la ciudad y localidades, articulados con el área de Explosivos de la Policía Bonaerense.

Las autoridades remarcaron la importancia del acompañamiento y la participación ciudadana en el proceso de fiscalización, recordando que las denuncias pueden realizarse al 147 y que se trabaja activamente para resguardar la salud, el bienestar animal, el ambiente y la integridad de toda la comunidad.

