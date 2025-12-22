Operativos de control de pirotecnia: Secuestran material explosivo y pirotecnia prohibida

Personal de la Subsecretaría de Control Ciudadano del Gobierno de Junín y de la División Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires implementaron operativos de control en lugares que fueron denunciados por vecinos a través del 147, en donde se secuestró material explosivo y pirotecnia prohibida en cumplimiento con la ordenanza 7246/17.

Al respecto, Mario Olmedo, secretario de Seguridad y Tránsito del Gobierno de Junín, afirmó que “como todos los años y más aún en la antesala a las fiestas de Navidad y Año Nuevo desde el Municipio llevamos a cabo inspecciones en lugares que fueron denunciados por vecinos a través del 147 y concretamos tres actas diferentes, con secuestro de pirotecnia prohibida”.

Seguidamente, Olmedo remarcó que “los controles en el marco de estos operativos se desarrollaron conjuntamente con la Delegación de Explosivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del subcomisario Germán Jáuregui, y personal de Control Ciudadano de la Municipalidad”.

En total fueron tres los locales a los que se les labraron actas por venta y exhibición de productos pirotécnicos prohibidos por la ordenanza 7246/17, uno ubicado en calle Cmte. Escribano 1259, otro en Arquímedes 558 y el restante en Av. República 799.



Fuente: Gobierno de Junín