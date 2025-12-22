Autorizaron un aumento de la VTV en la Provincia: a cuánto se va la tarifa

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento de tarifas para el servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La suba entra en vigencia a mediados de enero del año que viene y va a ser del 21%. Cómo quedan los precios.

Según lo dispuesto en la Resolución N° 369/2025, a partir del 16 de enero de 2026 el valor de la tarifa básica de la VTV pasará a ser de $97.057,65, IVA incluido. Ese monto corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base.

Desde la cartera que conduce el sistema de verificación explicaron que el aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio. En particular, el artículo 9 establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA.

En ese marco, el último acuerdo paritario fijó el salario básico del operario categoría 1 en $1.386.537,89, lo que automáticamente habilita una actualización del valor de la VTV. Además, el artículo 57 del pliego determina que la tarifa debe ajustarse de manera semestral, siguiendo la variación salarial del sector, para garantizar la sustentabilidad económica del sistema a lo largo del tiempo.

El aumento ahora autorizado se suma a una serie de actualizaciones que se aplicaron durante los últimos dos años. En 2024, la tarifa fue incrementada de manera escalonada en tres tramos hasta alcanzar el valor pleno, mientras que la última suba se había dispuesto en julio de este año, cuando el precio había llegado a $79.640,87. Con el nuevo ajuste, el incremento acumulado vuelve a reflejar la evolución de los costos laborales de las empresas concesionarias.