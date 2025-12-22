Buscaban chapas, pero cayeron con un cargamento de cocaína en el barrio San Antonio

Lo que comenzó como un reporte por un presunto robo de materiales terminó en un importante operativo antinarcóticos durante la noche del domingo. Todo se desencadenó cuando unidades del Comando de Patrullas que patrullaban el Barrio San Antonio fueron alertadas sobre la presencia de dos hombres que estarían sustrayendo chapas en la intersección de las calles Camino del Resero e Italia.

Al llegar rápidamente al lugar, los efectivos lograron interceptar a uno de los sospechosos: un hombre de 53 años que se movilizaba a bordo de una motocicleta.

El hallazgo: droga lista para el fraccionamiento

Durante la requisa, los uniformados se llevaron una sorpresa que cambió el rumbo de la intervención. En poder del sujeto no hallaron materiales de construcción, sino un "ladrillo" de cocaína en piedra que superaba los 600 gramos. Además, se secuestró:

Una suma no especificada de dinero en efectivo .

Varios trozos de nylon (habitualmente utilizados para el pesaje y distribución de dosis).

La motocicleta en la que circulaba.

Situación judicial

El detenido fue trasladado de inmediato a la sede de la Comisaría Segunda. Por la cantidad de sustancia hallada y las características del operativo, quedó a disposición del Juzgado Federal de Junín bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas). La investigación continúa para determinar el origen de la sustancia y la identidad del segundo sujeto implicado que logró ser avistado inicialmente.