Repudio ante las pintadas de odio que sufrió la Unidad Básica de “La Cámpora” Junín

Responsables políticos, militantes e integrantes de la agrupación “La Cámpora” Junín emitieron un comunicado de prensa en repudio a las pintadas de odio que sufrió el frente de la Unidad Básica que está ubicada en Rivadavia 1276.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, y la burda y violenta pintada incluye el sello “VLLC”, en referencia a “Viva La Libertad Carajo”.

En relación a este lamentable episodio, desde “La Cámpora” Junín confirmaron que se realizó la denuncia correspondiente.

Sobre lo ocurrido, expresaron: “Creemos que la pintada fue el sábado a la noche o el domingo a la madrugada. Sentimos tristeza, bronca y preocupación. Es una nueva expresión de violencia que sentimos la necesidad de repudiar”.

“La violencia política nos remite a las etapas más oscuras de nuestra historia. Por eso repudiamos enérgicamente lo ocurrido y exigimos que se esclarezca el hecho y se identifique a los responsables. Seguiremos militando con más convicción, organización y compromiso”, finaliza el comunicado.