Fiorini dice que con su intendencia arrancó el "segundo tiempo" y les pidió "compromiso" a los municipales

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, visitó a los empleados municipales en las disitnas dependencias, y aprovechó para bajar un mensaje de cara a lo que será "el segundo tiempo" del petrequismo.

Al hacer uso de la palabra en el momento previo al brindis en el Palacio Municipal, el intendente Juan Fiorini afirmó que “este es un encuentro muy importante para mí porque hace poco que asumí la intendencia de Junín y quería agradecerles a todos los trabajadores municipales por la enorme labor que llevan adelante en cada una de las áreas”, y continuó: “Durante este 2025 pudimos hacer muchísimas cosas y eso fue gracias al gran esfuerzo y trabajo que realizan los empleados municipales durante todo el año”.

Seguidamente, el alcalde remarcó que “en mi caso como intendente muchas veces me toca poner la cara y llevarnos el rédito por todo el trabajo que realizan los municipales, y siempre dejamos en claro la importancia que tienen para la gestión del Gobierno de Junín y en la prestación de los distintos servicios para la comunidad”. En continuidad, indicó que “a veces se trata de la resolución de un expediente que implica que detrás hay una familia que espera por una respuesta y solución, y ahí entran en juego todos los empleados para avanzar con los trámites”.

Además, el jefe comunal resaltó también “el gran trabajo que realizan todas las maestras y auxiliares de los Jardines Maternales Municipales de Junín, con todo el amor y dedicación que ponen para el cuidado de lo más valioso que tienen las familias, como también todos los trabajadores que día a día se abocan al cuidado de los espacios públicos y la mejora de la infraestructura en todos los barrios y las localidades del partido, con obras que cambian la calidad de vida de los vecinos”.

Asimismo, el intendente Fiorini recalcó que “todos los trabajadores y empleados municipales tienen una gran vocación por el servicio público y las ganas de trabajar para que Junín siga creciendo, y en esta ocasión queremos reconocerlos por todo el trabajo realizado”. Posteriormente, aseguró que “en Junín están pasando muchas cosas buenas, logramos concretar grandes avances, y muchos de estos frutos que hoy se ven es gracias también a todo lo realizado en años anteriores”.

“Sabemos que siempre hay cosas por mejorar y que debemos avanzar por todo lo que hace falta, es por eso que antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo les pido a todos que sigan trabajando de la misma manera para afrontar todos los desafíos venideros”, destacó el intendente y añadió: “Nosotros denominamos como segundo tiempo a esta nueva etapa que se inicia, queremos seguir haciendo cosas como pasaron en estos 10 años y para eso precisamos del compromiso de cada uno de los trabajadores”.

A modo de cierre, Juan Fiorini declaró: “Brindo por todos los empleados y trabajadores municipales, como también por todos los integrantes del equipo de gestión que me acompañan y les deseo que tengan salud, paz, trabajo y les pido que sigamos trabajando para que en Junín haya cada vez más oportunidades para todos”.