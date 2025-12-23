Médicos del HIGA Junín anuncian paro de 24 Horas para el 25, 31 de Diciembre y 1 de Enero

El personal médico de Guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín ha decidido avanzar con una medida de fuerza contundente ante la falta de respuestas concretas a la crítica situación laboral y económica que atraviesan. La medida, definida por unanimidad, afectará la atención en tres fechas clave durante las celebraciones de fin de año.

Los profesionales han convocado a un paro de 24 horas para el 25 de diciembre, y otro para los días 31 de diciembre y 1 de enero. Durante estas jornadas, se aplicará un criterio de triage: no se atenderán los códigos verdes, pero se garantiza plenamente la atención de urgencias y emergencias (códigos amarillos y rojos).

El Origen del Conflicto

La decisión surge tras un escenario de tensión permanente provocado por el aumento de la demanda hospitalaria impulsado por la crisis económica, lo que fuerza a los profesionales a recurrir al pluriempleo debido a la pérdida de poder adquisitivo. A esto se suma el déficit de personal, que ha derivado en renuncias y licencias.

Según informaron los propios trabajadores, la gravedad del cuadro fue notificada formalmente a la dirección del Hospital el pasado 4 de diciembre. Posteriormente, el 15 de diciembre, se realizó una reunión con el Ministerio de Salud que se evaluó positivamente, resultando en un acta acuerdo con plazos de resolución urgentes (una semana) y otros temas para una futura mesa de trabajo.

Sin embargo, tras cumplirse los plazos establecidos y no recibir una nueva convocatoria para el encuentro pautado para el lunes 22 de diciembre, los médicos resolvieron notificar su medida de fuerza al Ministerio de Trabajo.