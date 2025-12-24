Feroz incendio destruyó gran parte de una vivienda en el inicio del miércoles

Mientras la ciudad comenzaba a transitar las primeras horas de la víspera de Navidad, un grave incendio movilizó a los equipos de emergencia. Alrededor de las 6:10 de la mañana de este miércoles 24 de diciembre, el personal del Cuartel de Bomberos de Junín fue alertado por un siniestro en una vivienda situada en la intersección de Emilio Muñiz y La Plata.

Operativo y extinción

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con un escenario crítico: las llamas se habían generalizado en el interior de la propiedad. Como primera medida de seguridad, se procedió al corte inmediato del suministro eléctrico para que las dotaciones pudieran iniciar las tareas de ataque directo al fuego.

La labor de los bomberos fue intensa y se extendió por casi dos horas. Debido a la voracidad de las llamas, el personal debió trabajar minuciosamente para evitar que el fuego se propagara a construcciones linderas, logrando finalmente el enfriamiento total de la estructura pasadas las 8 de la mañana.

Daños materiales totales

El balance del siniestro es desalentador. Según informaron las autoridades, el incendio afectó la casi totalidad de la vivienda, destruyendo sectores clave como:

Cocina-comedor.

Living y baño.

Habitación principal.

Además del daño directo por el fuego en estos ambientes, el resto de la casa sufrió un ahumamiento generalizado, lo que compromete seriamente la habitabilidad del lugar. Afortunadamente, no se informaron heridos de gravedad durante el operativo.

⚠️ PREVENCIÓN EN ESTAS FIESTAS

Lamentablemente, la madrugada de esta Nochebuena comenzó con un siniestro total en una vivienda de nuestra ciudad. Tras el arduo trabajo de los Bomberos de Junín, queremos recordarte algunos puntos clave para extremar los cuidados en casa, especialmente en días de altas temperaturas y festejos:

🔌 No sobrecargues líneas: Evitá conectar demasiados artefactos en una misma zapatilla o toma de corriente.

⚡ Revisá las luces navideñas: Antes de salir o ir a dormir, asegurate de apagar y desenchufar las guirnaldas y adornos eléctricos.

💨 Ventilación: Con el uso intenso de ventiladores y aires acondicionados, verificá que los enchufes no recalienten.

🔥 Cocina atenta: No descuides hornos ni hornallas encendidas mientras preparás la cena familiar.

Solidaridad juninense: En momentos tan difíciles para estos vecinos, estemos atentos a cualquier pedido de ayuda que pueda surgir de la comunidad para colaborar con su recuperación. 🤝

En emergencias, llamá de inmediato al 100 (Bomberos) o al 911.

