Desde Fuerza Patria piden "gradualidad" en las tasas y advierten que el oficialismo no da respuestas a los planteos opositores

Con la nueva conformación del Concejo Deliberante y sin la mayoría automática que identificó al petrequismo en los últimos años, el oficialismo local, hoy referenciado en el intendente interino Juan Fiorini, aún no tiene los números para aprobar el Presupuesto y la Impositiva.

Diás atrás, Fuerza Patria plantearon una serie de modificaciones, en busca de defender el bolsillo de los juninenses y reclamar una contraprestación acorde a lo que son las tasas que se cobran.

En diálogo con Junín Digital, la presidenta de esa bancada, Maia Leiva explicó que los planteos "son cuestiones realizables y básicamente propuestas que tienen que ver con darle respuesta en lo cotidiano, a los vecinos y vecinas del partido de Junín".

"Esperábamos que en este contexto estamos viviendo haya un poco de sintonía fina de Fiorini como nuevo intendente en el timing de lo que está pasando socialmente con la situación económica y social pero bueno, al momento no hemos tenido una devolución favorable, no se ha contemplado la posibilidad de ninguna de las cuestiones que planteamos", explicó.

Uno de los puntos principales tiene que ver con los incremento de las tasas, donde Fuerza Patria pide gradualidad: Eestamos hablando de que se pueda llevar a una gradualidad el aumento de las tasas para todos los contribuyentes que están pagando",

Los planteos de Fuerza Patria