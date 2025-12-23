Desde Fuerza Patria piden "gradualidad" en las tasas y advierten que el oficialismo no da respuestas a los planteos opositores

Con la nueva conformación del Concejo Deliberante y sin la mayoría automática que identificó al petrequismo en los últimos años, el oficialismo local, hoy referenciado en el intendente interino Juan Fiorini, aún no tiene los números para aprobar el Presupuesto y la Impositiva.
Diás atrás, Fuerza Patria plantearon una serie de modificaciones, en busca de defender el bolsillo de los juninenses y reclamar una contraprestación acorde a lo que son las tasas que se cobran.
En diálogo con Junín Digital, la presidenta de esa bancada, Maia Leiva explicó que los planteos "son cuestiones realizables y básicamente propuestas que tienen que ver con darle respuesta en lo cotidiano, a los vecinos y vecinas del partido de Junín".
"Esperábamos que en este contexto estamos viviendo haya un poco de sintonía fina de Fiorini como nuevo intendente en el timing de lo que está pasando socialmente con la situación económica y social pero bueno, al momento no hemos tenido una devolución favorable, no se ha contemplado la posibilidad de ninguna de las cuestiones que planteamos", explicó.
Uno de los puntos principales tiene que ver con los incremento de las tasas, donde Fuerza Patria pide gradualidad: Eestamos hablando de que se pueda llevar a una gradualidad el aumento de las tasas para todos los contribuyentes que están pagando",
Los planteos de Fuerza Patria
- Eliminación de la Tasa de Combustibles, entendiendo que el contexto económico actual exige reducir la presión tributaria sobre los vecinos y acompañar el proceso de baja y eliminación de tasas e impuestos que se impulsa a nivel general.
- Gradualidad en el aumento de las tasas municipales, proponiendo un esquema de incremento del 1,10 % mensual consecutivo, con la incorporación de dos cláusulas de revisión en los meses de mayo y agosto, a fin de evaluar el impacto real sobre la economía local y en consonancia con los magros aumentos salariales.
- Eliminación de la Tasa de Alumbrado Público de la boleta de energía eléctrica para todas las instituciones inscriptas en el Registro de Entidades de Bien Público Municipal, reconociendo el rol social, educativo y comunitario que cumplen.
- Eliminación del Artículo N.º 24 del Proyecto de Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del ejercicio 2026, por considerarlo inconveniente en el actual contexto económico.
- Actualización de los fondos destinados a los clubes, conforme a lo establecido en la Ordenanza N.º 7046, garantizando el acompañamiento a las entidades deportivas y sociales que cumplen una función clave en la contención y formación de niños, niñas y jóvenes.
- Cumplimiento efectivo de la Ordenanza de Bibliotecas, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza N.º 8358, asegurando el acceso a la cultura, la educación y el conocimiento.
- Creación de un Fondo de Transporte Escolar, mediante la asignación de una partida específica proveniente del Fondo de Financiamiento Educativo, con el objetivo de garantizar el servicio ante eventuales inconvenientes en su funcionamiento.
- Extensión del servicio de transporte público a la localidad de Saforcada, promoviendo la integración territorial y el acceso igualitario al transporte.