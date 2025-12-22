Accidente Ruta 5: Trasladaron al menor a CABA y evalúan ahora el de su mamá

Un accidente de tránsito se registró el lunes pasado, cerca de las 6:20 de la mañana, en el kilómetro 151,500 de la Ruta Nacional Nº 5, donde se vieron involucrados dos vehículos que circulaban en la misma dirección, desde Chivilcoy hacia la localidad de Gorostiaga

El choque fue por alcance y tuvo como protagonistas a un Renault Sandero, en el que se desplazaban cuatro personas oriundas de la ciudad de Chivilcoy, y un Volkswagen Vento, conducido por un joven domiciliado en Luján

Según publica larazondechivilcoy, como consecuencia del impacto, un niño de 11 años, identificado como Lorenzo, que se movilizaba en el rodado impactado, sufrió lesiones de consideración, entre ellas contusión pulmonar, traumatismo de cráneo y traumatismo cerrado de tórax.

De acuerdo a lo informado por el secretario de Salud de la Municipalidad de Chivilcoy, doctor José Luis Neme, y debido a su cuadro clínico y a requerimientos de su obra social, fue trasladado a la Fundación SanCor, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, siempre según los datos médicos aportados por el doctor José Luis Neme, la madre del menor, María Inés Garmendia, permanece internada en el Hospital Municipal, en el área de traumatología.

La mujer presenta fractura de tibia y peroné, fractura de brazo derecho y fracturas costales. Se encuentra estable y lúcida, y se evalúa un posible traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las próximas horas, de acuerdo a su cobertura médica.

En tanto, la abuela del niño, Mirta Bruno, recibió el alta médica en las últimas horas, luego de haber sido asistida por un traumatismo de tórax y una lesión en la mano derecha.

Respecto al conductor del Renault Sandero, José Luis Garmendia, domiciliado en Chivilcoy, no sufrió lesiones de gravedad, presentando únicamente algunos golpes producto del impacto.

El conductor del Volkswagen Vento, Hernán Hunter Bogonos, de 25 años, domiciliado en la ciudad de Luján, resultó ileso.

A raíz de la colisión, el Renault Sandero terminó con importantes daños materiales y quedó desplazado hacia la banquina, mientras que el Volkswagen Vento sufrió severos daños en su parte frontal.

Fuente y foto larazondechivilcoy