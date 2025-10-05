¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

“Fauna Salvaje”: una muestra artística imperdible en el Museo Histórico de Junín

En las instalaciones del Museo Histórico de la ciudad de Junín, ubicado en Quintana 445 esquina Newbery, quedó inaugurada la muestra “Fauna Salvaje”, una propuesta artística que combina fotografía y arte en chatarra, ofreciendo una experiencia visual única para el público.

Por Redacción

Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 21:00

La exposición reúne obras de Claudio Spiga, reconocido fotógrafo de Fauna de nuestra ciudad, y de Matías Cangas, artista oriundo de la ciudad de Pergamino, quien trabaja bajo la técnica conocida como Scrap Metal o Arte Chatarra.
A través de esta innovadora propuesta, los artistas logran plasmar la fuerza y belleza del mundo animal desde perspectivas completamente diferentes y complementarias: la fotografía como registro sensible y el arte en metal reciclado como reinterpretación creativa.

La muestra se encuentra abierta al público en el Museo Histórico de Junín y constituye una excelente oportunidad para disfrutar del talento regional y valorar nuevas formas de expresión artística.


La entrada es libre y gratuita.
Museo Histórico – Quintana 445, esquina Newbery.

Claudio Spiga y Matías Cangas creadores de esta iniciativa artística que enriquece la agenda cultural de la ciudad