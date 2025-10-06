Operativos de control y prevención en la Ruta 7

Las acciones fueron coordinadas junto a la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín, en el marco de distintas Órdenes de Servicio con especial foco en el ingreso y paso de personas provenientes del conurbano bonaerense y el Gran Buenos Aires.

Los operativos se desplegaron en franjas horarias variables, con el objetivo de maximizar los resultados y garantizar una cobertura más eficiente.

Como resultado de estos procedimientos, se logró la aprehensión de una mujer de 32 años, domiciliada en el barrio San Justo de la localidad de La Matanza, quien se dirigía hacia la ciudad de Junín. Sobre la misma pesaba un pedido de captura activo por robo agravado, emitido por el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza.

En otro de los controles realizados en la misma jornada, se procedió a la interceptación de un vehículo conducido por un masculino mayor de edad, en cuyo interior se hallaron varios envoltorios de nylon que contenían una sustancia con características compatibles con marihuana.

Tras realizar el test orientativo de campo, se estableció que se trataba de cannabis sativa (marihuana), procediéndose al secuestro de la sustancia y labrándose actuaciones por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía de Estupefacientes del Departamento Judicial Junín.

En paralelo, y en el marco del trabajo conjunto con personal de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), se labran múltiples actas de infracción y se efectuaron secuestros vehiculares conforme al Decreto 532/09 de la Ley 13.927, con intervención del Juzgado Provincial de Faltas de la ciudad de Chivilcoy.

Uno de los principales ejes de control fue la verificación y homologación de carros de arrastre, un aspecto clave en materia de seguridad vial.

Desde el Destacamento de Policía de Seguridad Vial Junín se recuerda que, conforme a la normativa vigente, es obligatorio el uso de luces bajas encendidas durante las 24 horas de circulación, así como el cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo, en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Asimismo, se informa que esta dependencia policial mantiene atención permanente las 24 horas, quedando a disposición para consultas técnicas, asesoramiento normativo o gestión de trámites vinculados a la seguridad vial.