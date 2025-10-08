Detienen en Saforcada al autor del hurto de una bicicleta en Junín

Tras un allanamiento que arrojó resultado positivo y la aprehensión de un sujeto de 22 años, en la vía pública, fue esclarecido el hurto de una bicicleta en Junín, caso en el que interviene la fiscalía 1.

La DDI logró el secuestro en los procedimientos de una bicicleta playera de color violeta y una bicicleta color celeste que le fue sustraída a un hombre de 66 años.

El hecho ocurrió el pasado jueves 2 de octubre a las 8.10, y fue sustraída del garaje de la vivienda del hombre.

En el caso tomaron intervención detectives de la DDI Junín, quienes tras tareas investigativas, testimonios recabados y análisis de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, lograron establecer la identidad del autor del hecho, por el cual se solicitaron tres órdenes de allanamientos para viviendas juninense.

Integrantes del Grupo Operativo de la DDI Junín, secuestraron las bicicletas en los allanamientos y se dispuso desde la fiscalía la detención del autor del hecho, lo que se concretó en la localidad de Saforcada donde se determinó que se encontraba el sujeto buscado, hacia donde se trasladaron policías de la DDI Junín.

Durante la investigación se logró establecer que el ladrón había intercambiado la bicicleta sustraída a otro hombre de la ciudad de Junín, el cual entregó el rodado de manera voluntaria, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.