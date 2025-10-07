Reconocimiento para un equipo de investigación de la UNNOBA

La directora del Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA) de la UNNOBA, doctora Carolina Cristina, y la doctora Silvia Berner (de la Clínica Santa Isabel, CABA) recibieron diplomas por haber ganado el Subsidio Florencio Fiorini-Academia Nacional de Medicina 2025 para investigación en Ciencias Biomédicas.

El acto de reconocimiento se realizó el pasado 3 de octubre en el Salón Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.

El proyecto de investigación beneficiado se titula «Caracterización de un perfil de microARNs como factor pronóstico de agresividad y resistencia en pacientes con tumores hipofisarios» y es un estudio de carácter multicéntrico nacional en el que intervienen equipos de neurocirugía colaboradores de diferentes centros de salud de CABA, Córdoba y Tucumán.

Este proyecto se desarrolla en el Laboratorio de Neuroendrocrinología / Fisiopatología de la Hipófisis del Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas -CIBA, UNNOBA, desde donde es dirigido por la doctora Cristina junto a sus becarias Evelyn Prodan (CONICET), Agustina Chimento (CIC), Sofía Herrera (CIN) y Emilia Matiacich (CIC), mientras que los equipos médicos son coordinados por la doctora Berner, con amplia trayectoria en la temática.