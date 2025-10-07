Ojeda: "Era la noche que necesitábamos para encarar la campaña con la fuerza y convicción que el país requiere"

Este lunes el Presidente Javier Milei presentó en el "Movistar Arena" su nuevo libro, "La Construcción del Milagro", en un show que contó con la presencia de militantes, dirigentes y candidatos a legisladores nacionales.

Del mismo fueron parte militantes y dirigentes de la ciudad, entre ellosel concejal Juan Manuel Cornaglia Re y los concejales electos Rocio Cayzac, Leonel Juliá y Diego Cristina, además de Joaquín Ojeda, titular de PAMI Junín y candidato a Diputado Nacional por PBA.

En diálogo con Junín Digital, Ojeda aseguró que se trató de "un verdadero show para la militancia, sin dejar de remarcar la importancia del momento histórico que estamos atravesando".

"Para Las Fuerzas del Cielo, que se acercaron desde 14 provincias y 40 localidades de PBA, fue una noche más que especial. No sólo recibimos el respaldo rotundo del Presidente Milei, sino que él mismo pidió ingresar al evento junto a nuestros máximos referentes. Esta era la noche que necesitábamos para encarar la campaña con la fuerza y convicción que el país requiere, para que bajo el liderazgo del Presidente Milei, y cada uno desde el lugar que nos toque, podamos hacer a la Argentina grande nuevamente".