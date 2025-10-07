Una joven de 19 años perdió la vida en la Ruta Provincial N° 30

Una joven de 19 años de edad, identificada como Fabiana Salomón, que se movilizaba en una moto, marca Corven 150 c.c., perdió la vida anoche en un grave accidente que se registró en el kilómetro 483 de la Ruta Provincial N° 30, cuando, por causas que se tratan de establecer, fue colisionada por un automóvil, marca Citroën C-Elysee conducido por un chivilcoyano que se movilizaba en la misma dirección

De acuerdo a la información suministrada por el Comisario Mayor Miguel Angel Costa, Jefe de la Policía Comunal Chivilcoy,el grave accidente se registró cerca de las 22.30, cuando el rodado de menor porte, en donde viajaban tres personas, fue impactado por el vehículo, que terminó su recorrido en la banquina.

La joven perdió la vida en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes, un masculino de 20 años, identificado como Nicolás Mellio, y un menor de 3, fueron asistidos por profesionales de SAME y trasladados al Hospital Municipal en grave estado.

Cabe destacar que tanto la moto como el auto se movilizaban en dirección Chivilcoy-Chacabuco. Dotaciones de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, a cargo de Héctor Alagia, y de la localidad de Coronel Mom trabajaron en el lugar, como así también personal de SAME.

Fuente y foto larazondechivilcoy