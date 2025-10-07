Junín recibe un gran impulso de provincia en subsidios al transporte público: Pasa de recibir 25 millones a 98 millones de pesos

La senadora provincial electa y Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Provincia, Valeria Arata, celebró la decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Martín Marinucci de incrementar el subsidio provincial destinado al transporte público en el interior y sobretodo en Junín, que pasa de 25 millones a 98 millones de pesos.

El aumento del aporte busca garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte urbano, cuidar el bolsillo de los usuarios y acompañar a los municipios del interior bonaerense que dependen de estos recursos para mantener las tarifas accesibles.

“Esta medida refleja una vez más la mirada federal y equilibrada del gobernador Kicillof, que entiende las necesidades del interior de la provincia y trabaja para que cada bonaerense tenga acceso a un servicio público de calidad”, destacó Arata.

La senadora electa también subrayó la importancia de que el Estado provincial continúe fortaleciendo el sistema de transporte en todo el territorio bonaerense: “Mientras otros eligen ajustar, la Provincia a través del Ministro Marinucci sigue invirtiendo para garantizar derechos y acompañar a las familias en un momento económico difícil”.

El incremento del subsidio forma parte de una política integral que busca compensar el retiro de aportes nacionales al transporte del interior y sostener un esquema tarifario justo y accesible para las y los vecinos de Junín y la región.

Por último, Valeria Arata indicó que "nuestro modelo de gestión escucha. Escuchamos el reclamo de los intendentes y de las familias. Por eso avanzamos en estas medidas, que garantizan el servicio y le dan un respiro a las economías de los municipios".