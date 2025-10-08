El primero en El Fortín

Argentino recibe a Atenas de Córdoba, este miércoles a las 21.30 horas, en el primer partido de la temporada que jugará en El Fortín de Las Morochas, correspondiente a una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y Pablo Leyton serán los árbitros del encuentro que se podrá ver por la plataforma BasquetPass.

El Turco arrancó el torneo con dos derrotas en Santiago del Estero mientras que el Griego perdió los dos primeros cotejos y viene de vencer a Racing de Chivilcoy, el lunes.