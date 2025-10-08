Docentes de Junín contra el ajuste educativo del gobierno nacional

En el marco del plan de lucha que llevan adelante los gremios docentes de todo el país, en Junín SUTEBA, UDOCBA, FEB y AMET realizaron una clase abierta en la Plaza 25 de Mayo para visibilizar el reclamo contra el recorte de fondos nacionales destinados al sistema educativo.

La secretaria general de SUTEBA Junín, Silvia Velazco, explicó que la acción forma parte de una serie de medidas coordinadas por los gremios bonaerenses “en unidad”, con el objetivo de denunciar “el ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno nacional hacia la educación pública”.

“En el presupuesto 2026 se contempla derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que es justamente el artículo donde el Estado nacional es el garante del financiamiento educativo. Eso atenta contra el acceso a una educación gratuita y de calidad en todo el territorio”, alertó la dirigente sindical.

Velazco también cuestionó la intención del Gobierno de eliminar el artículo 52, que garantiza el financiamiento de la educación técnica profesional, un área clave para la vinculación entre las escuelas y el mundo del trabajo.

“Son programas muy importantes, que eligen muchas familias y que impulsan el desarrollo productivo del país. Si se eliminan, se desmantela una parte fundamental del sistema educativo argentino”, remarcó.

Reclamos por el FONID y la falta de paritaria nacional

La referente de SUTEBA advirtió además que el desfinanciamiento educativo ya se percibe en el bolsillo de los docentes.

“Luchamos por la restitución del FONID (Fondo de Incentivo Docente), que para docentes con dos cargos significa casi 300 mil pesos menos. En ese ítem hay una deuda acumulada de cinco millones de pesos en lo que va del gobierno de Javier Milei”, precisó.

Velazco cuestionó también que “no se convocó más a la paritaria nacional” y que “no hay ningún canal de diálogo con las autoridades nacionales”, lo que agrava la situación salarial y laboral del sector.

“El sistema educativo está viviendo una situación muy grave. Por eso acompañamos el paro nacional convocado para el martes 14 de octubre, con movilización de todos los gremios. La lucha continúa, buscamos diferentes estrategias para que este reclamo se escuche hasta que el gobierno comprenda la importancia de la educación pública”, enfatizó.

“No hay educación sin financiamiento”

La dirigente subrayó que el deterioro presupuestario no solo afecta a los docentes, sino también a miles de estudiantes que pierden oportunidades.

“El programa Fines ya se desfinanció y eso va en contra de la posibilidad de que los adultos terminen el secundario. No hay educación sin financiamiento, no hay escuelas sin apoyo del gobierno nacional”, sostuvo.

Velazco también advirtió sobre la intención del Ejecutivo de avanzar sobre los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que —según dijo— “pone en riesgo las jubilaciones de los trabajadores de la educación”.

Finalmente, convocó a toda la comunidad a informarse y acompañar el reclamo: “defendemos la educación como un derecho social. Es muy importante que la sociedad sepa lo que está pasando, porque lo que está en juego no es solo el salario docente, sino el futuro educativo de millones de argentinos”.

