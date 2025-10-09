Elevan a juicio oral la causa contra un motociclista de 18 años acusado de conducción temeraria

La justicia decidió elevar a juicio oral la causa originada contra un motociclista de 18 años que, bajo el artículo 193 bis, está acusado de conducción temeraria.

El hecho ocurrió en el mes de septiembre, donde este motociclista circulaba por calle Rivadavia, en pleno centro de la ciudad y por maniobras imprudentes, terminó chocando contra la vidriera de un comercio. Representando esto un peligro para su propia vida y la de terceros.

En este marco, la fiscalía a cargo de la Dra. Vanina Lizaso, solicitó la elevación a juicio la causa contra el joven de 18 años. A raíz de la investigación basada por cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo, se dispuso un allanamiento donde se secuestró la motocicleta en cuestión. Posteriormente, el acusado se presentó ante la fiscalía de turno a efectos de prestar declaración indagatoria.

Finalmente, y ante la falta de propuesta de reparación, la fiscal decidió elevar la causa a juicio contra el joven imputado por el delito de conducción temeraria (Art. 193 bis), que prevé una pena de entre 6 meses y 3 años y el doble de inhabilitación para conducir. También fue imputado por el delito de Daño.

