Pesar por el fallecimiento del periodista agropecuario Abel Matta

Abel Matta fue sin dudas un pionero del periodismo agropecuario en radio. LLevó el trabajo de extensión y experimental del campo a la radio y fue LT20 Radio Junín quien brindó el espacio del Inta para comunicar la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento para impulsar el desarrollo sostenible del sector agropecuario.

Su trabajo como comunicador contribuyó dar a conocer la innovación a través de acciones de investigación e innovación tecnológica. Durante 43 años estuvo al frente del espacio radial del Inta, aún en los momentos que esa entidad retiró todo tipo de apoyo económico a ese espacio, sin embargo Abel Matta siguió en la tarea de difundir las actividades del Inta desde sus comienzos en la década del 50.

Su última incursión en la radio fue durante este 2025, que siguió en la senda de comunicar a pesar de sus años y de sus dificultades de salud. Gran deportista en su juventud y gran hincha de Sarmiento. Dedicó su vida a la difusión de nuevas tecnologías.

Por otra parte dejó una huella imborrable en la comunidad deportiva de nuestra ciudad.

Sus restos serán velados hoy desde las 7.00 hasta las 15, en empresa Dos Reis.