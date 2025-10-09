Argentino cayó ante Atenas

El debut en Junín de Argentino no fue el esperado ya que perdió ante Atenas de Córdoba por 84 a 66, en un partido disputado este miércoles por la noche en El Fortín de Las Morochas. El Turco cayó en los tres partidos jugados hasta aquí y el próximo lunes recibirá a Obras Basket.

La noche había arrancado bien para el conjunto juninense ya que se puso en ventaja en el arranque del primer cuarto, pero con el correr del partido quedó en evidencia que es un equipo en formación ya que dos de los extranjeros llegaron a último momento y fuera del campo estaba el último en arribar: Dylan Smith.

En ese sentido, el Griego lució mejor ensamblado y mostró su fluidez ofensiva para revertir un mal arranque a partir también de una intensidad defensiva que por momentos neutralizó al Turco. Con cinco jugadores con 10 o más puntos, Atenas mostró diferentes recursos para llevarse el triunfo por 84 a 66; en tanto que Argentino contó con las apariciones de VanCameron Davis que terminó siendo el goleador con 18 puntos pero careció de recursos en ataque y así se le terminó yendo el partido en el arranque del último segmento.