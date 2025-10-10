El Gobierno bonaerense entregó equipamiento a escuelas de Junín

La consejera escolar de Junín por Fuerza Patria, Rosana Morando, participó este martes de la entrega de ocho aires acondicionados frío-calor destinados a cinco establecimientos educativos del distrito, en el marco del programa de fortalecimiento de la infraestructura escolar que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela de Educación Secundaria N°7, la Escuela Primaria N°29, la EES N°12, la EES N°1 y la EP N°19. Según detalló Morando, la asignación del equipamiento se realizó en base a un relevamiento técnico y pedagógico desarrollado durante el ciclo lectivo 2025, que permitió identificar las necesidades más urgentes en materia de climatización.

“En cuatro de ellas, es la primera vez que cuentan con aire acondicionado”, destacó la consejera, subrayando el impacto que esta incorporación tendrá en la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.Morando remarcó además que estas acciones son una muestra concreta de la presencia del Estado provincial: “Una vez más, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires demuestra la presencia de un Estado que garantiza el derecho a la educación, acompañando a nuestras niñeces y juventudes y construyendo futuro en cada escuela”.

La entrega se enmarca en una política sostenida del Ministerio de Educación bonaerense y del Consejo Escolar de Junín, que busca equipar y poner en valor los establecimientos educativos del distrito, priorizando el bienestar de estudiantes y docentes.