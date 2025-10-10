Un auto despistó en la madrugada en el camino al Parque Natural

Este viernes 10 cerca de las 3.25 de la madrugada se produjo el despiste de un vehículo en el camino al Parque Natural Laguna de Gómez y Los Robles.

En el lugar, un Chevrolet Prisma conducido por un joven de 30 años había despistado y se vio imposibilitado de salir por sus propios medios ya que la puerta se encontraba trabada por lo que fue convocado personal del cuartel Junín de Bomberos quienes liberaron la puerta del conductor utilizando herramientas hidráulica y de inmediato procedieron a inmovilizar al conductor quien manifestaba dolor en el hombro izquierdo.

Posteriormente fue conducido a la ambulancia del Servicio de Emergencia Médica que concurrió al lugar y fue trasladado al Hospital Interzonal de Agudos para un mejor control.

También trabajó en el lugar personal policial del destacamento Laguna de Gómez.