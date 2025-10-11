Ruta 7: Cinco heridos en un accidente en cercanías a Saforcada

Esta tarde se registró un violento choque frontal entre dos vehículos en la ruta nacional 7, que dejó como saldo cinco personas con heridas de distinta consideración, aunque sin que hasta el momento se reporten víctimas fatales.

El accidente ocurrió cerca de la localidad de Saforcada, cuando una Volkswagen Suran, que transportaba a tres ocupantes, colisionó de frente con un Chevrolet Trucker que llevaba a dos personas. Las causas que desencadenaron el siniestro todavía no han sido precisadas por las autoridades.

El impacto fue de tal magnitud que parte de uno de los vehículos quedó sobre la calzada, lo que provocó que el tránsito se interrumpiera en ese sector. Automovilistas que transitaban por la zona se detuvieron inmediatamente para auxiliar a los heridos mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los cinco ocupantes resultaron lesionados. Las ambulancias del servicio de emergencias de Junín llegaron al lugar y trasladaron a los lesionados al Hospital Abraham Piñeyro para recibir atención médica.

Autoridades policiales y de tránsito trabajan en el lugar para esclarecer las circunstancias del choque y restablecer la circulación. Se aguarda el parte oficial que detalle el estado de salud de los heridos y posibles responsabilidades.

