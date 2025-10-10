DDI Junín detuvo a dos sujetos buscados por robos agravados

En dos procedimientos llevados a cabo en las últimas horas, personal de la DDI Junín realizó dos detenciones en relaciones a hechos de robos ocurridos en Junín. En uno de los casos uno de los sujetos fue detenido porque era buscado por la Justicia por robo agravado por cometerse en poblado y en banda, que tuvo como víctima un adulto mayor y en complicidad con un menor.

Era buscado por el Tribunal Oral Criminal 1 de Junín y se trata de un sujeto de 20 años de edad.

En el otro procedimiento fue detenido un sujeto buscado por robo agravado de vehículo en un hecho ocurrido el 17 de febrero de este año en Rivadavia y Vuelta de Obligado donde el detenido sustrajo una moto Honda 110 de color blanca, luego de sacarle la rueda delantera que estaba atada con candado de seguridad.

La moto fue recuperada días después en calle Chilavert 330.