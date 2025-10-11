Fiorini anticipó cómo será su gestión como intendente de Junín

Juan Fiorini, cuñado del intendente Pablo Petrecca, asumirá como nuevo jefe comunald e la ciudad el 10 de diciembre próximo, cuando Petrecca deje el cargo para sumir como senador provincial.

Y ahora el actual presidente del HCD dejó definiciones de lo que será su impronta en la gestión. "Seguramente habrá una impronta distinta, porque somos personas distintas, pero el objetivo será el de siempre, de desarrollo de Junín. Pablo tuvo prioridades que pudo ir concretando y ahora vendrán nuevos desafíos", aseguró.

Y agregó: "No pienso en cambiar todo, seguiremos construyendo sobre los cimientos realizados e incorporaremos nuevos funcionarios que iremos definiendo".

Uno de los puntos claves será la conformación del HCD, donde se espera que haya varias modificaciones, entre ellas la de la presidencia del HCD. Uno de los nombres que suena es el de Agustina de Miguel, que asumirá como edil el 10 de diciembre. En tanto, Manuel Llovet se mantendría en el Poder Ejecutivo y con algunos corrimientos se espera dalr lugar a la UCR en el Concejo, con el ingreso de Leando Salvucci, presidente de la UCR local.