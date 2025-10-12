Choque de camionetas en el cruce de la 188 y 33 en General Villegas

Dos pick up protagonizaron un fuerte choque en el cruce de las rutas 188 y 33. Ambas, de la marca Toyota, modelo Hilux.

En la gris que circulaba por la 188 circulaban dos villeguenses, en la otra, dos jóvenes de Trenque Lauquen que regresaban hacia allí procedentes de Rosario.

Por causas no establecidas, la última dió contra al lateral derecho de la camioneta de General Villegas, quedando ambas sobre una de las dársenas.

Todos los ocupantes resultaron ilesos. En el vehículo local, en la caja iban dos perros que ante la colisión saltaron, huyendo del lugar, siendo rescatados a los pocos minutos.

En el lugar trabajaron el SAME, bomberos y Policía de Seguridad Vial.

Fuente distritointeriior