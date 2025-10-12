Gallardo tras la derrota frente a Sarmiento: "No hay excusas"

River perdió contra Sarmiento por 1-0 y profundizó su crisis de resultados tras alcanzar su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Clausura. En el cierre del partido, los hinchas insultaron a los jugadores. Es el peor momento del equipo desde el regreso de Marcelo Gallardo a la dirección técnica.

El Muñeco habló en conferencia una hora después del pitazo final, producto de una extensa charla interna en el vestuario del Millonario, y no le fue esquivo a la autocrítica. “Tuvimos momentos buenos en los últimos partidos, pero por diferentes motivos no lo pudimos sostener, ya sea por errores propios o expulsiones. Es verdad que no es el mejor momento, reconocerlo no está mal y es evidente. Tal vez sea el momento menos reconocible de este equipo”, dijo.

Luego, extendió el análisis interno: “Hay que hacerse responsable en la adversidad. No tengo mucho más para decir de lo que dije últimamente, lo tengo que afrontar con dignidad. Es la única manera. Asumir la responsabilidad de los últimos resultados y seguir intentando. Si bien no venimos bien, los objetivos siguen al alcance. No queda otra que seguir. Hasta no terminar de registrar por dónde están las falencias. No hay excusas”.