Nuevas aprehensiones tras operativos policiales realizados en Junín

En continuidad a los operativos de seguridad preventivos que se vienen llevando en los distintos barrios de la ciudad, los que se planifican en las reuniones de coordinación que se llevan a cabo entre la Policía de Seguridad y la secretaría de Seguridad del Gobierno Local con el fin de prevenir delitos y faltas en general, incrementándose la presencia Policial en las calles es que se registraron varias aprehensiones por distintas faltas y delitos en flagrancia.

En barrio 9 de Julio, efectivos del Grupo Motorizado de UPPL en horas de la tarde en circunstancias que se encontraban realizados patrullajes preventivos procedieron en A Rodríguez y Av de Circunvalación a la identificación de un sujeto de 20 años de edad, oriundo de General Viamonte a quien le secuestraron en su poder un envoltorio con marihuana y entre sus prendas una navaja. El mismo fue aprehendido por infracción a la ley 23.737 e infracción artículo 43 ley 8031, trasladado a sede Policial y puesto a disposición de la Justicia.

Robo y hurto

En barrio Bicentenario, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda realizando tareas preventivas procedieron en horas de la tarde a efectivizar la detención de un delincuente de 23 años de edad, el cual cuenta con un amplio prontuario delictivo. La detención se realizó en el marco de una causa caratulada robo doblemente agravado por la participación de un menor y utilización de arma impropia a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 1 de Junín. Se trasladó al detenido a sede Policial a los fines legales correspondientes.

También efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda realizado tareas de prevención en barrio Norte, procedieron en horas de la mañana a la interceptación de una motocicleta marca Honda modelo BC 190 cc guiada por una mujer de 33 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que la moto en cuestión resulta haber sido sustraída en la localidad de Mercedes (BA) registrado pedido de secuestro activo por el delito de hurto de fecha 10/09/25 a requerimiento de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de esa ciudad. En consecuencia se procedió a la aprehensión de la conductora del rodado por el delito de encubrimiento se la trasladó a sede de Comisaría Segunda y fue puesta a disposición de la Justicia.

En un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Cte Seguí y Colombia del barrio La Celeste, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda realizando diligencias judiciales, procedieron a efectivizar la detención de una mujer de 33 años de edad. La misma se realizó en el marco de una causa caratulada tenencia simple de estupefacientes y comercialización a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Junín. La misma fue trasladada a sede de Comisaría Segunda y puesta a disposición de la Justicia.

Sustracción de moto y hurto

Otro procedimiento fue llevado a cabo por Investigadores de Comisaría Primera. Hallándose los mismos dispuestos en el marco de una investigación por la sustracción de una motocicleta. Tras el análisis de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno de Junín y privadas, tareas de campo llevadas a cabo y testimonios recogidos logran individualizar al autor del hecho. Tras ello solicitan a la Fiscalía interviniente tres órdenes de allanamientos las que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías en turno y diligenciada por los pesquisas en forma conjunta con efectivos del Grupo Motorizado SASU, del Destacamento Policial Laguna de Gómez y del Grupo GAD con asiento de este medio.

En dos de los registros se obtuvieron resultados negativos, mientras que en uno de ellos realizado en una vivienda de calle Possio del Barrio Progreso lograron el secuestro de las prendas de vestir utilizadas por el sujeto que sindicado, de 18 años de edad, el cual fue trasladado a sede Policial por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, a los fines legales correspondientes.

Menores aprehendidos por otra sustracción de moto

Otro procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Comando de Patrulla en forma conjunta y con el apoyo del valioso aporte de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno de Junín, en Barrio Capilla de Loreto.

Los uniformados procedieron en horas de la madrugada en calles Alvear entre sus pares de Berutti y República tras persecución a la aprehensión de dos menores de 15 y 16 años de edad quienes previamente en calles República y Alvear se descartaron de una motocicleta Guerrero Trip 110 cc la cual hacía instantes habían sustraído de la intersección de calles Paso y Alvear. Los mismos fueron trasladados a sede Policial por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y puestos a disposición de la Justicia.

Otras aprehensiones se registraron en Barrio Alte Brown. Allí efectivos del Grupo Motorizado SASU en circunstancias que se hallaban realizando tareas preventivas momentos interceptan en calles Intendente de La Sota y Alberdi a una motocicleta con dos sujetos a los fines de ser identificados en donde estos se tornan agresivos con los uniformados, intentando agredirlos no logrando su cometido ya que fueron rápidamente reducidos y aprehendidos por el delito de resistencia a la autoridad.

Los mismos fueron trasladados a sede de Comisaría Segunda y puestos a disposición de la Justicia

Fuente junin24