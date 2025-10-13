Aguantó y volvió a hacer historia

Sarmiento derrotó a River Plate por segunda vez en la historia en el Estadio Monumental. Fue por uno a cero, este domingo en el Estadio Monumental, con un gol de Iván Morales Bravo, por la décima segunda jornada del Torneo Clausura para subir al octavo puesto en la Zona B (15 puntos) y al 23ero en la tabla anual (30) con un partido menos.

Con tres variantes y un cambio de sistema (4-4-2) Sava plantó el equipo en el Monumental para enfrentar a un River con bajas que también se paró 4-4-2, aunque entre los dos sistemas hubo una clara diferencia: el Verde posicionó a Contrera y Arismendi en las bandas para correr por ese sector, mientras que Fernández y Lencina tendían a cerrarse para dejarle el callejón a los laterales en el Millonario y encontrar el pase por dentro con el apoyo de los delanteros.

Con una defensa baja, el visitante utilizaba a Pratto más retrasado y a Morales Bravo listo para picar al espacio en una cancha rápida por el agua, al tiempo que el local se fue adueñando del campo y de la pelota.

Así, antes de los 20 el conjunto de Gallardo tuvo dos: primero Lucas Acosta calculó mal un centro y Galoppo no le acertó al arco. Luego, el propio arquero despejó un remate de Nacho desde afuera del área.

En ese partido, los juninenses no lograban evitar los pases por dentro pero a los 29 minutos, tras un tiro libre, Vigo sacó el disparo de media distancia, Armani dio rebote y Morales Bravo llegó para definir entre las piernas del arquero y marcar el uno a cero.

Fue demasiado premio; sin embargo, el gol aplacó el ímpetu de River que continuó yendo pero ya sin las decisiones ni la claridad necesaria para encontrar el empate; no obstante, en el descuento de la primera parte, ambos pudieron marcar. Primero fue Sarmiento el que generó una gran pared por derecha, Vigo envió el centro por bajo que encontró a Arismendi, llegando entre el último defensor y el arquero, pero mal perfilado y Armani se quedó con la pelota. En la siguiente, el local la movió de izquierda a derecha en una transición rápida y Bustos definió entrando al área pero el arquero ganó el duelo, en esa acción y en la siguiente, en un remate de media distancia de Galoppo que se metía en el ángulo.

Borja reemplazó a Colidio en el arranque del segundo para jugar con los centrales, Salas fue el de mayor movilidad, y River comenzó a ser más directo en la búsqueda del arco rival.

Sava respondió desde el banco antes de los diez con el ingreso de Seyral por Pratto para armar una línea de tres para tomar a Borja y a Colidio y Vigo pasó a perseguir a Fernández.

Los de Núñez iban, intentaban, pero no lograban claridad en el último tercio y se repetían uno tras otro los tiros de esquina. En ese contexto, el Verde salió rápido de contra, Arismendi tiró una pared con Vigo y metió un pase para la llegada por el sector opuesto de Contrera, que enfrentó a Armani pero el arquero se impuso.

Ya estaban Driussi y Jaime en la cancha, Fernández descendía para armar el juego pero el Millonario no podía entrar y a los 26, Paulo Díaz cruzó la mitad y ante la falta de oposición sacó un remate desde 30 metros que dio en el travesaño.

Y como si fuera una repetición de minutos anteriores los juninenses fueron hacia el otro arco y el que lo tuvo de volea y dentro del área fue el ingresado Giménez pero la pelota salió por arriba.

Los minutos finales tuvieron la lluvia y la insistencia de River ante un Sarmiento que dispuso una línea de cinco y Godoy con Vigo persiguiendo a Meza y Driussi. Centros, tiros de esquina y la pelota que caía una y otra vez en el área de Acosta hasta que en el descuento Borja la empujó adentro del arco, el Monumental explotó, pero el VAR invalidó el gol y un minuto más tarde el que estalló fue el banco del Verde para meterse adentro de la cancha a abrazar a esos futbolistas que ya no les quedaba más para soportar y festejaban arrodillados.

Síntesis:

River Plate 0: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Nacho Fernández, Thiago Acosta, Giuliano Galoppo; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Gallardo.

Cambios: 45’ Miguel Borja por Colidio. 60’ Cristian Jaime y Sebastián Driussi por Lencina y Acosta. 76’ Maximiliano Meza por Casco.

Amonestados: 27’ Galoppo. 75’ Díaz.

Goles:

Sarmiento 1: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Cambios: 54’ Agustín Seyral por Pratto. 65’ Elián Giménez y Joaquín Ardaiz por Villalba y Morales Bravo. 86’ Gabriel Díaz y Leandro Suhr por Arismendi y Contrera.

Amonestados: 35’ Insaurralde. 45’ Pratto y Contrera. 75’ Morales Bravo.

Goles: 29’ Morales Bravo.



Nota: Federico Galván.