Partió la delegación juninense que participará de las finales de los juegos bonaerenses

Este domingo por la mañana, la plaza 25 de Mayo de la ciudad fue el escenario elegido para que la delegación, conformada por 380 deportistas, profesores y representantes del Municipio, partiera hacia la ciudad de Mar del Plata a representar a la ciudad en las finales de los juegos bonaerenses. El Intendente Pablo Petrecca, junto a la secretaria de Gobierno Agustina de Miguel y representantes de la dirección de deportes y estuvieron presentes acompañando, junto a los familiares, la salida de la delegación.

Al respecto, el Intendente de Junín, Pablo Petrecca, luego de saludar a toda la delegación, aseguró que "es una alegría enorme ver a tantos chicos, con sus familias y las ganas y lo felices que están de poder ser parte de estas finales y representar a la ciudad. Para nosotros como Gobierno, es una satisfacción que la delegación crezca año tras año".

"Todos saben que para nosotros el fomento del deporte y el apoyo a los deportistas y clubes es uno de los ejes principales de la gestión, porque además de la vida sana, promueve valores muy importantes que lo forman como personas. Además, estas finales permiten que muchos puedan disfrutar con amigos, para muchos es la primera vez que van a Mar del Plata, por lo cual es una experiencia inolvidable para ellos", remarcó.

Petrecca también sostuvo que también "representan a Junín y eso es para destacar, porque estamos hablando de una delegación de 380 personas, una cantidad impresionante de chicos, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, por eso es muy grato acompañarlos durante todo el año y estar también hoy. Es un placer acompañarlos y solo pretendemos que disfruten y representen a Junín como todos los años".

En tanto, el profesor Juan Manuel Berestein, integrante de la dirección de Deportes señaló: "Estamos muy contentos de esta hermosa movida que hemos organizado para despedir a quienes nos van a representar en las finales de los bonaerenses".

"Hoy tuvimos que cortar, por primera vez, dos calles para que la salida de los micros y minibuses fuera ordenada. Este año la delegación estará conformada por 380 personas y estamos muy ansiosos. Los chicos ya quieren salir porque para ellos representa una verdadera fiesta estar en Mar del Plata, representando a Junín, compitiendo y disfrutando con amigos", completó.

Por último, Berestein detalló que "la delegación completa está conformada por 380 personas, la más numerosa de los últimos 15 años para Junín. Este es el fruto de un gran trabajo todo el año, donde los chicos de los distintos deportes, de las disciplinas culturales y las personas con discapacidad entrenan y se preparan para esto y el objetivo, sin dudas, es que al año que viene seamos muchos más".