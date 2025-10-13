Se realizaron varias aprehensiones en el marco de operativos preventivos

En el marco de los dispositivos preventivos dispuestos para los fines de semana, los que tiene continuidad a los que se desarrollan durante la semana y los que son diagramados en las reuniones de coordinación que se llevan a cabo entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Local. Se registraron varias aprehensiones en el marco de los mismos, los que son implementados con fines de prevenir delitos y faltas en general, incrementándose la presencia Policial en las calles.

Una de las aprehensión se llevó a cabo en calles 1° de Mayo y Peira, allí efectivos del Grupo Motorizado de UPPL en horas de la tarde y con el valioso aporte de operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno Local quienes realizaron seguimiento con cámaras de seguridad procedieron a la aprehensión de un sujeto de 51 años de edad, quien instantes antes había sustraído objetos de un comercio de calle Rivadavia al 1000 aproximadamente del Barrio Noroeste. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de HURTO EN FLAGRANCIA y fue puesto a disposición de la Justicia.

Una nueva aprehensión se registró en las últimas horas de la tarde en Barrio Progreso. Efectivos del Comando de Patrullas procedieron en calles Dr. Marrul e Iberlucea a la aprehensión de un sujeto de 19 años de edad luego de que el mismo egresar de una vivienda arrojando ladrillos al móvil Policial por lo que al intervenir los uniformados este se tornó hostil siendo reducido y aprehendido. Tras ello el sujeto fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑO CALIFICADO y puesto a disposición de la Justicia.

Otra de las aprehensiones registradas se dio en un domicilio de calle Fusé al 1000 aproximadamente de Barrio Ramón Hernández. Allí efectivos del Comando de Patrullas procedieron en horas de la madrugada a efectivizar la aprehensión de un sujeto de 35 años de edad tras agredir físicamente a su pareja provocándole lesiones. El mismo fue trasladado a Comisaría Primera por el delito de LESIONES AGRAVADAS POR EL VINCULO y puesto a disposición de la Justicia.

En Barrio Villa Talleres se registró otra de las aprehensiones. Ello luego de que efectivos del Comando de Patrullas procedieran en horas del mediodía a efectivizar la aprehensión de un sujeto de 20 años de edad tras ingresar a una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Ortega y Paso. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de VIOLACION DE DOMICILIO y puesto a disposición de la Justicia.

En horas de la tarde, efectivos Policiales de UPPL afectados a recorridas preventivas y de saturación en Barrio El Picaflor procedieron en Av San Martin y Primera Junta a la identificación de un sujeto de 22 años de edad, a quien le secuestraron en su poder dos envoltorios con marihuana. Se procedió a la aprehensión del mismo por INFRACCION LEY 23.737 se lo traslado a sede Policial y fue puesto a disposición de la Justicia.

En barrio Alte Brown, efectivos Policiales de UPPL dispuestos para recorridas preventivas procedieron en horas de la madrugada en calles

Payán y Bozzetti a la aprehensión de un sujeto de 44 años de edad, ello tras ser identificado y secuestrársele en su poder envoltorio con cocaína. El mismo fue trasladado a sede Policial por INFRACCION LEY 23.737 y puesto a disposición de la Justicia.

En horas de la mañana, en otro procedimiento llevado a cabo, efectivos del Cuerpo de Bici Policias de UPPL afectados a tareas preventivas en zona comercial procedieron en Av. Rivadavia y Av. San Martin a la identificación de un sujeto de 22 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junin que el mismo registra pedido de captura activo en causa caratulada S/ ART 74;78 INC A Y DEC LEY 8031/73, fecha de alta 04/06/2025, a requerimiento del Juzgado de Paz Letrado de Lincoln (BA). El mismo fue aprehendido y trasladado a sede Policial y puesto a disposicion del magistrado requirente.

Fuente juninhoy