Juegos Bonaerenses: Junín arrancó con gran participación en el primer día de las finales

En esta primera jornada, las distintas disciplinas ya vivieron intensas instancias deportivas en canchas, pistas y gimnasios de Mar del Plata, donde los juninenses demostraron talento y camaradería en cada presentación.

Desde la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín destacaron que la delegación local, integrada por 380 personas entre competidores, profesores, entrenadores y acompañantes, afronta cada encuentro con orgullo y compromiso, representando de la mejor manera a la ciudad.

En el inicio de la jornada, el básquet sub 17 masculino cayó 26 a 60 frente al equipo de Alianza de Colón, mientras que el básquet sub 15 femenino perdió 53 a 31 ante Bahía Blanca; y el sub 15 masculino logró un gran triunfo por 66 a 33.

Por su parte, el vóley sub 17 femenino tuvo una destacada actuación y se impuso 2 a 0 contra 3 de Febrero, asegurándose una posición favorable para la siguiente instancia. En tanto, el sóftbol perdió ajustadamente 4 a 3 frente a Las Heras, pero continuará su recorrido mañana ante Bahía Blanca y el jueves frente a Dorrego.

En las disciplinas individuales también hubo resultados destacados, en atletismo, Francisca Iúdica se subió al podio con una medalla de bronce en los 1200 metros libres, Conrado Avaca logró el cuarto lugar en su serie de 800 metros sub 16 y accedió a la final del jueves, al igual que Agustín Astrada, quien fue segundo en su serie de 80 metros sub 14. En acuatlón, Thiago Garnier finalizó en el quinto puesto y Sofía Farré en el sexto, mientras que Valentino Caligiuri y gran parte de la delegación continúan en competencia.

Entre los deportes adaptados, el equipo de fútbol femenino de personas con discapacidad cayó 4 a 1 frente a Pilar y tendrá revancha mañana. En tanto, el beach vóley masculino sub 16 perdió 2 a 0, el cesto femenino cayó 26 a 2 frente a Necochea, volviendo a jugar miércoles y jueves para lograr posicionarse; cuanto al pádel sub 14 masculino perdió 64 a 63 pero aún tiene un partido pendiente. En tenis, los adultos mayores fueron derrotados, mientras que el sub 14 femenino avanzó de ronda tras una importante victoria.

Desde la Dirección de Deportes remarcaron que todas las competencias siguen desarrollándose con normalidad hasta las 20 horas, con un clima de camaradería, esfuerzo y alegría que refleja el espíritu de estos Juegos, este primer día marca el inicio de una semana llena de emociones, donde cada disciplina es una oportunidad para crecer, compartir y dejar en alto el nombre de Junín.



Fuente: Gobierno de Junín