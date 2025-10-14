Juninenses estuvieron presentes en la Marcha Federal Educativa

Desde la CTERA, confederación nacional, se convocó para hoy a un paro de 24 horas y a una Marcha Federal Educativa para “denunciar el ajuste y el desfinanciamiento del Gobierno Nacional en la Educación Pública”.

Bajo el lema “La Escuela enseña y construye esperanza” docentes de Junín llegaron al Congreso de la Nación para luego marchar al Palacio Pizzurno exigiendo:

* Nueva Ley de Financiamiento Educativo

* Restitución del FONID

* Convocatoria a Paritaria Nacional

* Aumento del Presupuesto para Educación

* Defensa de la Jubilación Docente

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, la reafirmamos el compromiso en defensa de la Escuela Pública, de calidad, democrática y federal”, señalaron.