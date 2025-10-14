Informan un "alto" acatamiento al paro docente de este martes en Junín

La representante gremial de UDEB Junín María Inés Sequeira destacó el "alto" acatamiento al paro docente de este martes en Junín

La dirigente expresó que “la situación es complicada, el paro pidió de alguna manera que se reabra la paritaria nacional para poder después dar continuidad a una serie de reclamos que tenemos”.

Además Sequeira indicó que “la semana pasada hicimos una visibilización e los reclamos junto a todos los sindicatos docentes, este paro ahora se hizo extensivo a distintas provincias. A nivel bonaerense el FUD está unido para que el reclamo sea más fuerte. Podemos tener diferencias, pero ante el reclamo nos manifestamos unidos”.

Sequeira remarcó a laverdad que “estos reclamos a nivel nacional lo venimos llevando adelante desde hace un tiempo, el plan de lucha que estamos haciendo no solo solicita una paritaria sino que abarca también otros puntos, como la devolución de los fondos del Incentivo docente, las condiciones laborales y la infraestructura en las escuelas”.

Foto ilustrativa