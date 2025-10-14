Axel Kicillof inauguró las finales de los Juegos Bonaerenses

Acompañado por un nutrido grupo de intendentes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura de las instancias finales de los Juegos Bonaerenses. El certamen se desarrolla en Mar del Plata con la participación de unos 30 mil competidores provenientes de distintos municipios. Críticas a Milei y celebración.

Las finales de los Bonaerenses empezaron ayer y van a durar hasta el 18 de octubre. Hay competencias en más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores. Según se informó oficialmente, este año hubo 480 mil personas inscriptas, un récord máximo de participantes.

En este marco, Kicillof destacó que “frente al ajuste de un Gobierno nacional que avanza contra todos los sectores, en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener unos Juegos Bonaerenses“. “Lo hacemos porque estamos convencidos de que, en un contexto tan complejo como el actual, es indispensable darle un lugar relevante al deporte, a la cultura y a los espacios que fortalecen los lazos”, agregó.

Este año, al igual que el anterior, la Provincia decidió no participar de los Juegos Nacionales Evita por falta de apoyo económico. En cambio, enviaron una delegación a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que organizó el Comité Olímpico por primera vez y se hicieron en Rosario. De hecho, en el acto inaugural de ayer los deportistas que ganaron en los JADAR recibieron un reconocimiento.

Unas horas antes de encabezar este acto, el gobernador había estado en Chascomús participando de la reunión del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur). En ese contexto, se había mostrado preocupado por “una crisis muy fuerte” que está atravesando el sector y luego, ya en Mar del Plata, celebró el impacto de los Bonaerenses en la actividad económica. “En la Provincia llevamos adelante unos Juegos Bonaerenses que, además de promover el deporte, generan un círculo virtuoso de empleo y actividad económica“, aseguró Kicillof.