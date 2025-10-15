"Si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina", dijo Trump este martes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado del presidente argentino Javier Milei. Allí, el mandatario de EEUU también criticó a la oposición de Milei como parte del movimiento de "extrema izquierda" al que culpó por la crisis económica del país.

Rápidamente distintos actores políticos de la oposición salieron a advertir respecto al impacto de las palabras del presidente de EEUU y a la "pérdida de soberanía" Argentina.

Uno de los que se pronunció fue el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, quien enumeró "cosas que no se negocian": "Soberanía política; Independencia económica; Justicia social"

"El 26 de octubre es Argentina o Milei", concluyó Guerrera.