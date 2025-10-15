¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

"El 26 de octubre es Argentina o Milei"

Así lo afirmó el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera,  tras las palabras del presidente de EEUU, quien advirtió que "si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina".

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 14:57

"Si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina", dijo Trump este martes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado del presidente argentino Javier Milei. Allí, el mandatario de EEUU también criticó a la oposición de Milei como parte del movimiento de "extrema izquierda" al que culpó por la crisis económica del país.

Rápidamente distintos actores políticos de la oposición salieron a advertir respecto al impacto de las palabras del presidente de EEUU y a la "pérdida de soberanía" Argentina.

Uno de los que se pronunció fue el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, quien enumeró "cosas que no se negocian": "Soberanía política; Independencia económica; Justicia social"

"El 26 de octubre es Argentina o Milei", concluyó Guerrera.