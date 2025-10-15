“Cuento del tío”: Estafan a una juninense de 72 años

Personal de la DDI Junín realizó varios allanamientos simultáneos en la ciudad, entre ellos en domicilios de la colectividad gitana, en marco de una investigación por una causa iniciada por el delito de Estada bajo la modalidad conocida como “el cuento del tío” que lleva adelante el Sr Agente Fiscal Dr. Martín Laius a cargo de la UFIJ Nro. 8 del Departamento Judicial de Junín.

Dichos allanamientos fueron realizados luego de la denuncia radica días atrás por una vecina de esta ciudad de 72 años de edad, la cual tras recibir llamado telefónico por sujeto que se hace pasar por su sobrino le refiere que tenía que cambiar los “dólares” que tuviera ya que se vencían y había que cambiarlos por nuevos. Momentos más tarde se hace presente en el domicilio un sujeto refiriendo se empleado del banco al cual le hace entrega de la suma entre $5000 y $6000 dólares aproximadamente.

Luego de la denuncia radicada por la vecina, detectives de la DDI comenzaron con las tareas investigativas en torno al esclarecimiento del hecho, donde raíz análisis de las comunicación y seguimiento de cámara de seguridad públicas y privadas se logró detectar que en dicha maniobra ilícita habían participado sujetos domiciliados también en Junín, logrando identificar los vehículos partícipes en el hecho, solicitando 3 órdenes de allanamientos.

Otorgadas dichas órdenes de allanamiento se dio cumplimiento a las mismas procediendo a realizar 03 allanamiento de manera simultánea, obteniendo como resultado el secuestro de: 01 una Pick Up marca Volkswagen modelo Amarok doble cabina (involucrada en el hecho) la suma de $2.000(dólares), $266.000(pesos argentinos), 3 teléfonos celulares, 1 uniforme de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, alhajas varias de oros que arrojó un pesaje de 260 gramos aprox., 1 un pantalón color negro, 1 par de zapatillas color blanca y una remera mangas cortas mismo color.

Cabe destacar en dichos procedimientos se procedió a a la aprehensión de un sujeto mayor a quien se lo imputo del delito de Estafa y Usurpación de títulos y honores (Art. 246 y 247 del CP) y aún restan secuestrar más vehículos y aprehender a dos sujetos partícipes más.