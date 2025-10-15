Nueva jornada de competencia para los representantes juninenses en Mar del Plata

La delegación de Junín atraviesa una nueva jornada de competencia en el marco de las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2025, con presencia en diversas disciplinas que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata. Desde el Gobierno de Junín se acompaña cada instancia de participación, en el marco de una política pública que promueve el deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo personal, impulsando a jóvenes, adultos mayores y deportistas con discapacidad a vivir esta experiencia provincial que conjuga integración, valores y esfuerzo compartido.

En básquet, el conjunto sub 15 masculino libre logró un triunfo importante, mientras que el sub 17 masculino no pudo imponerse en su encuentro. También se destacó el sub 18 masculino, que ganó un ajustado partido por 68 a 62, y el equipo femenino sub 15 que cayó ante Olavarría por 44 a 35.

En vóley, el equipo sub 17 femenino del Club Junín superó a La Matanza por 2 a 1 en un tie-break definitorio 15-12, y en beach vóley sub 16 masculino, Junín perdió 2 a 1 frente a Olavarría, pero continuará en competencia.

El tenis tuvo otra jornada positiva con el triunfo de Marti en la categoría sub 14 femenino, quien ganó su segundo partido de zona ante Carlos Tejedor por 7-6 y 6-2, mientras que el representante de +60 masculino completó su presentación. En tenis de mesa, Julieta Vergamini cayó en la categoría sub 18 femenino, mientras que en la rama masculina A continúan las instancias clasificatorias.



En pádel sub 14 masculino tuvo derrota por 62 a 63, y en sóftbol sub 18, los equipos no logró avanzar tras caer 8 a 2, siendo que en cestoball 3×3 sub 18 femenino, Junín perdió 14 a 10 frente a Hurlingham. En fútbol, el combinado sub 14 disputó una nueva jornada de zona, mientras que en fútbol PCD sub 16 masculino se impusieron 7 a 2 ante Mar del Plata, y el equipo femenino de la misma categoría perdió 8 a 0 frente a Azul.

En natación, Chavela Vidal compitió en la prueba de 50 metros libre PCD, aunque fue descalificada por salida rápida. En tanto, el burako finalizó su participación en la competencia provincial tras completar su jornada.

Por su parte, en tiro sub 17 masculino y femenino, Benjamín Goycochea se ubicó tercero en la primera ronda y sigue sumando puntos, mientras que Victoria Parodi alcanzó el primer puesto y continúa avanzando a las próximas etapas.

El hockey sub 18 femenino tuvo un excelente rendimiento y ganó 7 a 0 frente a Pergamino, y en tejo Junín superó ampliamente a Ramallo por 15 a 0. En ajedrez, los representantes locales continúan en competencia desarrollando sus rondas de juego.

La delegación juninense transita la mitad del calendario con entusiasmo y compromiso, aguardando el desarrollo de las siguientes etapas de las disciplinas restantes que se disputarán durante la tarde.