Llegó una grúa para lograr ubicar los puentes del paso bajo nivel

Finalizados los trabajos de limpieza en el sector del Viaducto, ingresó la grúa para reiniciar los trabajos más importantes de ese sector, tal como lo adelantó a este medio el ex secretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, el 6 de octubre: «el Ing. Tavarozzi nos brindó mayores detalles sobre dichas tareas que se centran en el despeje de los pilotes, para la colocación de los puentes U”.

En continuidad, dijo que “se ha preparado el terreno para que la grúa que levanta 500 toneladas puedan colocar las vigas U en su lugar”.

“Invitamos a la comunidad a que vaya a ver cuando suceda esto porque va a ser algo inédito en la historia de la ciudad”, expresó el arquitecto y continuó: “Cada puente pesa más de 80 toneladas, por lo cual la colocación de los mismos es un trabajo digno de admirar”.