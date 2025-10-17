¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

politica

Rumbo a las legislativas: Randazzo visita Junín este viernes

Se espera que en su paso por la ciudad, el actual diputado nacional esté acompañado por la legisladora Danya Tavela, cuarta candidata a diputada en esa misma lista.

Por Redacción

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 10:08

El primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Florencio Randazzo, visitará este viernes Junín, en el marco de la campaña de car a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

Se espera que en su paso por la ciudad, el actual diputado nacional esté acompañado por la legisladora Danya Tavela, cuarta candidata a diputada en esa misma lista.

Se espera que dentro de las actividades previstas, Randazzo dialogue con con representantes del sector productivo, castigados por la política económica nacional.

 