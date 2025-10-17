Choque de opuestos

Por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Argentino recibe a Ferro Carril Oeste, este viernes a las 21 horas, en El Fortín de Las Morochas, con el arbitraje de Sergio Tarifeño, Julio Dinamarca y José Luis Lugli.

Dos realidades opuestas se cruzan esta noche en Junín. El Turco, que aún no logró ganar en la temporada, intentará cortar su racha adversa y reencontrarse con la victoria frente a su gente. El equipo que conduce Diego Camún acumula cuatro derrotas consecutivas ante Quimsa, Olímpico, Atenas y Obras Basket, y ve en este compromiso la oportunidad ideal para cambiar la historia.

Enfrente estará Ferro, el único líder e invicto del certamen, que llega con un sólido 4-0 tras superar a Platense, Peñarol, Racing de Chivilcoy y San Martín. El equipo de Federico Fernández combina juventud, experiencia y un fuerte sentido de pertenencia, respaldado por una campaña histórica: este arranque de 4-0 tiene apenas tres antecedentes en la institución -1986/87 y 1987/88 con Luis Martínez, y 1996/97 bajo la conducción de León Najnudel-.