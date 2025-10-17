Aprehensiones registradas en diferentes barrios de Junín

En el marco de los dispositivos preventivos de saturación que se vienen implementando en barrios de la ciudad se llevaron a cabo varias aprehensiones.

Las mismas se registraron en barrios La celeste, Villa Belgrano, Progreso, Ricardo rojas, Emilio Mitre y 9 de Julio.

Los dispositivos preventivos dispuestos para los distintos barrios de la ciudad, que se vuelcan en los mismos bajo la modalidad “Saturación” tendientes a incrementar la presencia policial en las calles con el fin de prevenir todo tipi de delitos y faltas en general, y los cuales surgen acorde a las reuniones de coordinación que se llevan a cabo semanalmente entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno local, dejaron como saldo varias aprehensiones en los procedimientos llevados a cabo.

Uno de las aprehensiones realizadas fue efectivizada por efectivos del Comando de Patrullas en horas de la madrugada en calle A M de Rosas al 1200 aproximadamente del Barrio La Celeste, ello luego de una persecución tras intervención en un conflicto de pareja, en donde el sujeto aprehendido de 30 años de edad se diera a la fuga en motocicleta luego de provocar daños en vivienda de su ex pareja, una mujer de 28 años de edad quebrantando además medida cautelar vigente dispuesta por la Justicia. Asimismo en poder de este se secuestró envoltorio con cocaína. Se procedió al traslado del aprehendido de Comisaría Segunda por los delitos de DAÑO Y DESOBEDIENCIA e INFRACCION LEY 23.737 y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otro procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Comando de Patrullas en horas de la mañana en calle Padre Ghio entre Rivadavia y Roque Sáenz Peña del Barrio Villa Belgrano. Allí los efectivos procedieron a efectivizar la detención de un sujeto de 35 años de edad quien posee dicha medida en su contra en el marco de causa caratulada LESIONES LEVES AGRAVADAS a requerimiento de la UFI N° 8 del Departamento Judicial Junín. El mismo fue trasladado a sede Policial y puesto a disposición de la Justicia.

En otro de los procedimientos realizados se logró recuperar una motocicleta recientemente sustraída en calle Ecuador al 500 aproximadamente del Barrio La Celeste. En dicho procedimiento efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda procedieron en calles Iberlucea y Dr. Possio a la aprehensión de un sujeto de 33 años de edad quien se encontraba junto a otros dos sujetos quienes lograron darse a la fuga tras advertir la presencia de los uniformados. Posteriormente y al dirigirse hasta la finca en donde se hallaban estos tres sujetos y con la anuencia del morador de la misma ingresan y proceden al secuestro de la motocicleta Motomel Blitz 110 cc sustraída, la cual se hallaba en el baño de la finca. En consecuencia se procedió al traslado del aprehendido a sede de Comisaría Segunda por el delito de ENCUBRIMIENTO y fue puesto a disposición de la Justicia.

Una nueva aprehensión se llevó a cabo en Barrio La Celeste, allí efectivos del Comando de Patrullas dispuestos para tareas de saturación en dicho barrio procedieron en una vivienda de calle A María de Rosa al 1300 aproximadamente a la aprehensión de un sujeto de 22 años de edad quien instantes antes agrediera físicamente a su madre y hermana provocándole lesiones. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de LESIONES y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otra aprehensión se llevó a cabo en el puesto de control de ingreso a la ciudad ubicado en Av de Circunvalación y Av Alvaer. Allí efectivos de UPPL procedieron a la identificación de un sujeto de 37 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo registra pedido de captura activo por el delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA de fecha 05/06/24 a requerimiento del Juzgado Correccional N° 2 de Junín. El aprehendido fue trasladado a sede de Comisaría Segunda y puesto a disposición del Magistrado requirente.

Otro de los procedimientos realizados los llevaron adelante efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera. Ello en el marco de dos delitos ocurridos en Barrio Ricardo Rojas y Emilio Mitre y en los cuales los investigadores tras análisis de cámaras de seguridad privadas y del COM Municipal, tareas de campo y testimonios recogidos lograron dar con el autor de los hechos, por lo que solicitaron a la Fiscalía interviniente orden de allanamiento para un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Pje Dana e/Lebenshon y 12 de Octubre. Con la manda entregada por el Juzgado de Garantías en turno los pesquistas en forma conjunta con efectivos del Grupo GAD Junín y Grupo Motorizado SASU efectivizaron la misma procediéndose a la aprehensión del autor del hecho, un sujeto de 35 años de edad y al secuestro de las prendas de vestir utilizadas para cometer el hecho y una mochila sustraída. No obstante ello y continuando con las líneas investigativas se solicitó un nuevo allanamiento, esta vez en la urgencia llevándose a cabo el mismo en un domicilio de calle Trabajadores Argentinos al 1800 aproximadamente en donde se secuestró un par de zapatillas sustraídas. El sujeto aprehendido fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de ROBO en dos ocasiones.

En barrio 9 de Julio se efectivizó otra de las aprehensiones, en donde efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL realizado tareas preventivas procedieron en horas del mediodía en calle Saavedra y 9 de Julio a la identificación de un sujeto de estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo poseía pedido de captura activo por el delito de LESIONES LEVES Y VIOLACION DE DOMICILIO de fecha 08/10/24 a requerimiento del Juzgado Correccional número 2 de Junín. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera y puesto a disposición del magistrado requirente.

