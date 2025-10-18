Complicaciones en la siembra de maíz en la zona de Junín, Lincoln, General Viamonte y 9 de Julio por los excesos hídricos

La región núcleo celebra un logro clave: a pesar de las lluvias récord de agosto -que promediaron 193 milímetros en la red GEA-BCR, frente a los 30 mm históricos-, se completó la siembra del maíz temprano. Fue gracias a la ventana climática de la primera quincena de octubre y al enorme esfuerzo de los productores, que desafiaron caminos intransitables y lotes anegados para llegar a tiempo, indicó el informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario.

"El último fin de semana permitió acelerar el tramo final. Logramos sembrar justo a tiempo para evitar el período crítico en enero y poder enfocarnos en la soja de primera", señalaron desde el sector. En total, se implantaron 1,4 millones de hectáreas de maíz temprano en la región núcleo.

Desde Corral de Bustos informan que los lotes están en excelentes condiciones: "todo muy bien nacido, con preemergentes incorporados y sin escapes de malezas. Hacía años que no arrancábamos tan bien con el temprano".

Zonas con más dificultades

No todas las áreas corrieron con la misma suerte. En el norte y centro-este de Buenos Aires, especialmente en los alrededores de Junín, Lincoln, Los Toldos y 9 de Julio, las lluvias excesivas impidieron avanzar de manera pareja. Parte de los lotes planificados como tempranos deberán reprogramarse para fechas tardías. Aun así, en Junín destacan que la mayor parte del maíz previsto pudo sembrarse, salvo casos puntuales por encharcamientos. En San Gregorio describen la campaña como "una pequeña odisea": "Las lluvias complicaron el avance, pero finalmente se logró completar. Si bien arrancamos tarde, se terminó bien".

Los técnicos coinciden en que las emergencias son muy buenas, con perfiles bien cargados y plantas uniformes, lo que augura un inicio favorable del ciclo.

Trigo: el sueño de una campaña histórica

El trigo continúa mostrando un panorama excepcional. En Aldao, los técnicos se ilusionan: "Si seguimos con noches frescas y sin enfermedades, podríamos tener rendimientos explosivos". Las densidades de espigas alcanzan entre 500 y 600 por metro cuadrado, muy por encima de los promedios habituales, y el 85% del área triguera se encuentra en condiciones de buenas a excelentes. "Hay lotes que podrían superar los 60 quintales por hectárea, rendimientos equivalentes a dos cosechas", destacan. Además, el sol y el viento de los últimos días ayudaron a reducir el riesgo de fusariosis.

Soja: comienza la siembra con la amenaza de las malezas

Mientras el maíz cierra su etapa de implantación y el trigo transita su mejor momento, los productores se preparan para la siembra de soja de primera, que arrancará con fuerza después del 20 de octubre. Sin embargo, las malezas resistentes -principalmente yuyo colorado y rama negra- se han convertido en el gran dolor de cabeza de la primavera. "Las lluvias semanales hacen que las nuevas camadas de malezas se multipliquen y a veces no hay tiempo de controlarlas", advierten en Bigand. En Aldao explican que los barbechos con preemergentes son fundamentales: "Quienes no hicieron un buen manejo previo hoy enfrentan serios problemas. Con la presión de malezas que dejan las tormentas, si no se trabajó de punta, es casi imposible frenarlas".

Pronóstico: lluvias aisladas y mejora hacia el fin de semana

Para los próximos días, se esperan chaparrones y tormentas aisladas entre jueves y viernes, concentradas sobre el centro y oeste de la región GEA. Las condiciones mejorarán hacia el sábado. Según el consultor Elorriaga, "en los últimos siete días se registraron entre 20 y 70 mm en el sudoeste y este de Buenos Aires", aunque los acumulados se mantienen dentro de valores manejables para la campaña.