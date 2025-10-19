Junín cerró los Bonaerenses con medallas de oro, plata y bronce

La delegación de Junín concluyó su participación en los Juegos Bonaerenses 2025 con una jornada cargada de emociones y destacados resultados, que ratifican el esfuerzo, el talento y el compromiso de cada deportista que representó a la ciudad en Mar del Plata. En distintas disciplinas, los equipos y atletas locales lograron subirse al podio en varias categorías, coronando una semana de competencias inolvidable.

Más de 380 representantes del distrito

Con múltiples medallas obtenidas en vóley, básquet, tenis, hockey y fútbol femenino, Junín cerró su participación reafirmando su protagonismo deportivo en la provincia. La delegación, que compitió con más de 380 participantes, finalizó el certamen con un balance más que positivo, reflejo del acompañamiento de las familias, los entrenadores y el Gobierno de Junín en el desarrollo del deporte local.

En el predio de Raqueta, el equipo de básquet sub-15 disputó una final apasionante ante un gran marco de público y consiguió el segundo puesto tras caer 54 a 57, quedándose con la medalla de plata y dejando en alto el nombre de la ciudad. En la disciplina de tenis, Martina Gutiérrez también alcanzó un brillante segundo lugar, tras una final muy pareja frente a Chivilcoy (7-6 / 5-7 / 6-10), su desempeño la posicionó como una de las figuras destacadas de la delegación juninense.

El hockey femenino, que realizó una destacada performance durante toda la competencia, fue parte del acto de premiación y celebró la medalla de bronce, reflejo de un gran trabajo en equipo. Por su parte, en el club Quilmes, el básquet sub-18 representando al Colegio Comercial brilló en la final frente a Olavarría con un contundente 65 a 26, consagrándose campeón provincial y sumando una medalla de oro al medallero juninense.

Otra de las alegrías llegó desde el club Santa Cecilia, donde el vóley sub-17 femenino venció por 2 a 0 a Estudiantes, logrando también la medalla de oro y cerrando un campeonato invicto. En tanto, el vóley femenino sub-15 culminó su participación con un valioso cuarto puesto provincial, tras un gran recorrido que lo ubicó entre los mejores equipos de la categoría.

En simultáneo, en la cancha de Kimberly, se definieron las finales de fútbol femenino sub-14 y sub-16 frente a Independiente. El equipo sub-14 se impuso 1 a 0 y obtuvo la medalla de oro, mientras que el conjunto sub-16 cayó por 4 a 0 y se quedó con una destacada medalla de plata, completando una notable actuación en ambas categorías.

Finalmente, el básquet sub-14 protagonizó una remontada épica en el club Quilmes, donde revirtió una diferencia de 20 puntos y terminó imponiéndose 37 a 30 frente a Zárate, adjudicándose la medalla de bronce. Este resultado cerró una jornada inolvidable para Junín, que concluye su paso por los Juegos Bonaerenses 2025 con un gran número de podios, consolidando su crecimiento deportivo y el orgullo de toda una ciudad.

MEDALLERO FINAL

ORO

Victoria Parodi (TIRO)

Walter Verggini y Mario Gardú (TEJO)

Mateo Jaime y Jorge Figueroa (TEJO INTER GENERACIONAL)

Secundaria E.E.S Ex Colegio Comercial (BASQUET SUB 18)

Sarmiento (FÚTBOL FEMENINO SUB 14)

Club Junín (VOLEY SUB 17)

PLATA

Brian Bortel (ATLETISMO PCD)

Agostina Zunino (SALTO EN LARGO )

Agustín Astrada (ATLETISMO)

Beatriz Chaparro y Román (SAPO)

U15 (BASQUET)

Martina Gutiérrez (TENIS)

Sarmiento (FÚTBOL FEMENINO SUB 15)

BRONCE

Colegio Comercial (BASQUET SUB 16)

Francisca Iudica (ATLETISMO)

Dante Doblari (TENIS)

Benjamin Goycochea (TIRO)

Marcela Crottolini (NATACIÓN AM)

Francina Pugliese (AJEDREZ)

Club Social (HOCKEY)

U14 (BASQUET 3×3)