La Policía Federal allanó 5 viviendas y desbarató varios puntos de venta de drogas

La División Unidad Operativa Federal Junín, de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, realizó este jueves 16 un nuevo operativo contra el narcomenudeo en la ciudad de Junín. El procedimiento se llevó a cabo en cinco viviendas de los barrios Petit France, La Loma y Municipal, donde se secuestraron envoltorios de estupefacientes listos para su comercialización.

La investigación fue desarrollada por efectivos federales junto con la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes del Dto Judicial de Junín a cargo del Dr. Esteban Lopardo y el Dr. Juan Pablo Cornelatti. Durante las pesquisas se comprobó que en los domicilios allanados se realizaban maniobras ilícitas vinculadas con la venta de marihuana y cocaína, en infracción a la Ley de Drogas, informaron fuentes de la Policía Federal con asiento en Junín y la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

Allanamientos

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº 1, en subrrogancia legal a cargo del Juez Dr. Marcos Antonio Cornaglia, libró las ordenes de allanamiento a fin de obtener mayores medidas de pruebas para la causa con el fin de secuestrar drogas, teléfonos celulares y otros elementos probatorios de la actividad ilícita desarrollada.

El operativo culminó con cuatro personas mayores de edad procesadas, puestas a disposición de la justicia y la detención de una mujer directamente vinculada con la actividad ilícita. Entre los elementos probatorios obtenidos en el operativo se incautaron envoltorios de marihuana y cocaína fraccionada.

En los operativos participaron además, efectivos de las D.U.O.F. Pergamino, San Nicolás, Mercedes, Morón y 25 de Mayo.

El Comando Institucional, destacó que estas acciones se enmarcan en lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, en coordinación con la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín y conjuntamente con los diferentes estrados judiciales del territorio.