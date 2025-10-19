Kicillof visitó a Cristina Kirchner y apuntó contra la gestión de Milei: “Estamos en la peor crisis”

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes 17 de octubre una caravana hasta el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario.

Dirigentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) acompañaron al Gobernador, quien finalmente ingresó al edificio de la ex presidenta y permaneció un tiempo en su vivienda, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y otros funcionarios bonaerenses.

Durante la movilización, el mandatario provincial habló con la prensa y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por el deterioro económico y social. Aseguró que el país atraviesa “la peor crisis de los últimos años” y trazó paralelismos con etapas difíciles de la historia reciente, como el macrismo o la pandemia.

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador justificó su visita al departamento de San José 1111 en el marco de una jornada simbólica para el peronismo. Recordó los episodios de persecución política que atravesó ese movimiento a lo largo de su historia, desde la proscripción de Juan Domingo Perón hasta la actualidad.

El encuentro con la ex presidenta se produjo en medio de un escenario político de alta tensión, marcado por la crisis económica, las definiciones electorales y la estrategia del oficialismo bonaerense para fortalecer su espacio en la recta final de la campaña.