“Queremos trabajar en equipo para sumar cosas positivas para la ciudad y contribuir al bienestar de los juninenses”, señaló Susana Ryan, segunda candidata a concejal por el espacio Potencia, que encabeza Ricardo de la Fuente.

Ryan tiene 51 años, madre de dos hijos y es enfermera profesional y se desempeña en el ámbito privado. Se sumó a este desafío impulsado por el dirigente local porque se siente “comprometida con su visión de gestión y cambio”, según indicó, al igual que el grupo de vecinos y profesionales que forman parte de la lista de Potencia, con vistas a ocupar un lugar en el Concejo Deliberante para representar a la gente de Junín.

En este marco, Susana Ryan desetacó la necesidad de volcar los recursos municipales a la prestación de servicios esenciales. "La plata de los vecinos debe volver en asfalto, seguridad y salud, no en estructuras innecesarias", afirmó la candidata de Potencia.

LOS CANDIDATOS

Ricardo de la Fuente y Susana Ryan serán secundados en la lista local de candidatos a concejales por Maricel Bergerot, Marco Copat, Florencia Rosas, Fabio Craviotto, Florencia lavezzari, Jorge Drews y Silvia dos Reis. Suplentes: Diego Maimone, Mariana Dormal, Daniel Sama, María Sol Von Pollackoff, Piero Michelli y María Azul Vezzoso.

Para el Consejo Escolar, Potencia presenta a Agustina Giménez, Héctor Gómez y Silvia Cava. Suplentes: Alexis Salamanques, Gladys Alonso y Fernando Rodríguez.