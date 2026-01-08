Fueron detenidos "Charly" y "La Pato", dos conocidos vendedores de drogas

En el día de ayer, en horas de la noche personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, realizaron allanamientos por venta de estupefacientes en cuatro domicilios de esta ciudad, ubicados en los barrios “Ricardo Rojas” y “Bicentenario”, interviniendo en la faz judicial la Unidad Especializada de Estupefacientes a cargo del Dr. Esteban Lopardo y del Dr. Juan Pablo Cornelatti, UFI Nº 4 Esteban Pedernera y Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Marcos Cornaglia.

La investigación que según la información recabada habría llevado algunos meses, teniendo los detectives policiales el objetivo de poder comprobar fehacientemente si en cuatro viviendas de esta ciudad se comercializaba estupefacientes en la modalidad menudeo, tal como surgiera de distintas denuncias anónimas a la dependencia policial como así también a la Secretaria de Seguridad ciudadana dirigida por el Sr. Mario Olmedo, quienes colaboraron con la investigación con filmaciones realizadas a través de las cámaras de seguridad la cuales también sirvieron como prueba junto a la aportada por los investigadores, donde con las mismas se pudieron reconocer a las personas denunciadas siendo dos hombres.

Uno de ellos con frondosos antecedentes delictuales y una mujer a quienes se los pudo ver realizando la venta de drogas en su viviendas particulares usadas como lugares de expendios de estupefacientes en los barrios antes referidos.

Era habitual la concurrencia de compradores de droga a los domicilios sindicados que hacían que los vecinos estén preocupados por lo que estaba ocurriendo en esos lugares, produciéndose muchas veces peleas u otros hechos delictivos por motivo de esta situación ilícita que hacía que la tranquilidad de estos barrios se vea vulnerada, por lo que luego de reunir las pruebas que certificaban esto, es que la instrucción policial y judicial procedieron a efectivizar cuatro (4) órdenes de allanamientos para los lugares en cuestión; los cuales se tomo conocimiento que los inmuebles involucrados se encuentran ubicados 1)- calle Santos Vega entre las arterias Rioja y Pasteur; 2) calle Gandini entre Ricardo Rojas y 6 de Agosto; 3) calle Ricardo Rojas entre Juan B Justo y Padre Ghio y el 4) calle Gandini entre Ricardo Rojas y 6 de Agosto todos de nuestra ciudad.

Con el apoyo de un Grupo Operativo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Trenque Lauquen, personal del Grupo Apoyo Departamental Junín (Gad), Destacamento Infantería Junín y Comando Patrulla Junín; se logró la información que se habría secuestrado una considerable cantidad de envoltorios de clorhidrato de cocaína de distintos tamaños los cuales estaban preparados y fraccionados para su comercio, envoltorios de nylon de marihuana y flores de cannabis sativa listos para la venta; una balanza digital, telefonía celular, dinero en efectivo y demás elementos que serian de interés para la causa; efectivizándose la aprehensión de un hombre de apodo “Charly” de 40 años de edad y una mujer de 46 años de edad conocida en la jerga como “La Pato”, imputados ambos por el delito de “Infracción Articulo 5º Inciso “C” de la Ley 23.737”.

Los sujetos fueron alojados en dependencia policial para luego ser trasladados a sede judicial a los efectos de prestar declaración indagatoria, además de acuerdo a las directivas judiciales impartidas también quedó imputado otra persona de sexo masculino de 38 años de edad apodado “El Cabe” por “Infracción Ley 23.737”, haciendo constar que este hombre se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por el mismo delito controlado por el Servicio Penitenciario por un dispositivo electrónico (tobillera) por lo que la justicia dispuso que permanezca en su domicilio cumpliendo la condena; al igual queotro hombre de 35 años de edad fue notificado por infringir la Ley de Drogas; y con respecto a una mujer de 25 años de edad que se encontraba en una de las viviendas allanadas se pudo comprobar que la misma poseía pedido de captura por desobediencia.

